В Горроще машина сбила женщину

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В Горроще около ТЦ «Полетаевский» машина сбила женщину, видео появилось в группе «
ДТП произошло в среду, 6 ноября, в 19:00.
На кадрах видно, как женщина переходит дорогу вне пешеходного перехода и ее сбивает автомобиль.
Обстоятельства аварии уточняются.
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