В Сараевском районе 90-летний профессор получил срок за хранение наркотиков

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Фото: Pixabay.com
В Сараевском районе 90-летнего преподавателя осудили за хранение наркотиков, сообщил
Мужчина — уроженец села Большие Можары. Сейчас он профессор Московского государственного университета геодезии и картографии.
Известно, что преподаватель посадил коноплю на своем дачном участке много лет назад и смешивал ее с геркулесовой кашей для ловли рыбы. В 2018 году его уже привлекали к ответственности за выращивание и хранение растения, однако он вновь высушил коноплю.
Суд учел раскаяние, а также преклонный возраст, инвалидность, награды за доблестный труд в годы ВОВ, звание Почетного работника высшего профессионального образования.
В результате пенсионера приговорили к трем годам восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.
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