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8:08, 6 ноября 2019 543
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В Сараевском районе 90-летний профессор получил срок за хранение наркотиков

В Сараевском районе 90-летний профессор получил срок за хранение наркотиков

Фото: Pixabay.com

В Сараевском районе 90-летнего преподавателя осудили за хранение наркотиков, сообщил сайт райсуда.

Мужчина — уроженец села Большие Можары. Сейчас он профессор Московского государственного университета геодезии и картографии.

Известно, что преподаватель посадил коноплю на своем дачном участке много лет назад и смешивал ее с геркулесовой кашей для ловли рыбы. В 2018 году его уже привлекали к ответственности за выращивание и хранение растения, однако он вновь высушил коноплю.

Суд учел раскаяние, а также преклонный возраст, инвалидность, награды за доблестный труд в годы ВОВ, звание Почетного работника высшего профессионального образования.

В результате пенсионера приговорили к трем годам восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.


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