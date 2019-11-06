В Рязани почтили память погибших при исполнении силовиков

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В среду, 6 ноября, в преддверии Дня памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России рязанцы почтили память похороненных силовиков. Панихида прошла на Аллее Героев Новогражданского кладбища.
На нее приехали и возложили цветы к монументу губернатор Николай Любимов, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Сергей Лебедев, глава рязанского ФСБ генерал-майор Сергей Ерофеев, начальник областного управления Росгвардии полковник полиции Виктор Лачев и руководитель рязанского филиала университета МВД имени Кикотя полковник полиции Андрей Доронин.
Также память погибших силовиков почтили сотрудники рязанского ОМОНа, ветераны отряда, родные и близкие погибших.
© RZN.info
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