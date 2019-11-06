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В Рязани на очистку платных парковок от снега направят около десяти миллионов рублей. Эту информацию разместили на сайте госзакупок.
Заказчик ПАО «Ростелеком» разместил тендер на 9,7 миллиона рублей на оказание услуг по очистке снега в зоне платных парковок, расположенных на 36 участках.
Ранее в числе наименования услуг, прописанных в техническом задании, числился «
В «Ростелекоме» пояснили, что вывоз снега с платных парковок останется в компетенции администрации города. Согласно документу, исполнитель обязан обеспечить уборку со всей площади парковочного места от снега и снежно-ледяных образований «до асфальта».
«Запрещается формирование снежных валов на перекрестках и тротуарах, — говорится в требованиях к оказанию услуг. — Складирование снега и скола на улицах не должно препятствовать движению автотранспорта и пешеходов».
Отмечается, что на данный момент в Рязани 2432 платных парковочных места.
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