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В Рязани начнут вывозить снег с платных парковок. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчик ПАО «Ростелеком» разместил тендер на 9,7 миллионов рублей на оказание услуг по очистке снега в зоне платных парковок, расположенных на 36 участках.
В числе наименования услуг, прописанных в техническом задании, — вывоз и утилизация снега. Согласно документу, исполнитель обязан обеспечить уборку всей площади парковочного места от снега и снежно-ледяных образований «до асфальта».
«Запрещается формирование снежных валов на перекрестках и тротуарах, — говорится в требованиях к оказанию услуг. — Складирование снега и скола на улицах не должно препятствовать движению автотранспорта и пешеходов».
Отмечается, что на данный момент в Рязани 2432 парковочных места.
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