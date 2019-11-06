На окраине Рязани сгорел дом

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В среду, 6 ноября, на окраине Рязани сгорел двухквартирный одноэтажный дом. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар на улице Сысоевской начался в 10:51. Шесть расчетов и две смены спасателей ликвидировали его в 11.59. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
Никто не пострадал.
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