На общежитии рязанского госуниверситета начали рисовать Есенина

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На общежитии рязанского госуниверситета начали рисовать Сергея Есенина. Фото опубликовали в группе «
Граффити появилось на стене первого корпуса общежития, расположенного на Касимовском шоссе. Автор рисунка — Александр Демкин, чьи работы уже украсили
Одна из последних работ Демкина —
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.