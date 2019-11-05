В Рязани появилось новое министерство. Его возглавил Тимур Морозов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани появилось новое министерство. В среду, 30 октября, официально опубликовали соответствующее постановление губернатора.
Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи начало свою работу с 1 ноября. Новое ведомство заберет часть полномочий у министерства промышленности и экономического развития Рязанской области в сфере информатизации, развития информационных систем и информационных технологий, в том числе цифровых.
Кроме того, министерство станет учредителем АНО «Цифровой регион» и казенного учреждения «Центр информационных технологий Рязанской области».
Исполняющим обязанности министра стал Тимур Морозов — замминистра промышленности и экономического развития. До работы в ведомстве он возглавлял «Центр информационных технологий Рязанской области».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ «Глобуса» бензовоз попал в аварию
|
cледующая новость →Главный нарколог России оценил программу тестирования на наркотики рязанских школьников и студентов
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.