RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В массовой аварии с автобусом в центре Рязани пострадали двое. Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.
ДТП
В минздраве утчонили, что травмы получили юноша 2001 года рождения и девушка 2003 года рождения. Им назначили амбулаторное лечение.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанка, въехавшая в здание на улице Ленина, выплатит компенсацию сбитому пешеходу
|
cледующая новость →В Спас-Клепиках открыли памятник воинам-интернационалистам
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.