В центре Рязани произошло массовое ДТП с микроавтобусом

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На перекрестке улицы Вокзальной и Первомайского проспекта произошло массовое ДТП с микроавтобусом. Фотографии RZN.info прислали очевидцы.
На кадрах видно, что в результате ДТП легковушку сильно «смяло». Вторая машина улетела в ограждение.
На месте аварии затруднено движение. Также фото и видео появилось в группе «
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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