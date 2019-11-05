Сотня работников УРТ собралась провести забастовку. Директор проигнорировал их

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Во вторник, 5 ноября, сотня работников УРТ собралась в троллейбусном депо, чтобы выдвинуть руководству свои требования по улучшению условий на предприятии. Об этом
По их словам, после объединения автоколонны с УРТ работников лишили бесплатного проезда, в два раза снизили зарплату и лишили кондукторов дополнительной недели отдыха «за вредность». Работники намерены добиться улучшения условий, а в противном случае готовы не выйти на работу.
«Директор [и.о. Алексей Розвезев] не пришел. Его спрашивали: во сколько можно подойди? Сначала договорились на 10:30, потом он перенес на 9 часов. Люди встали после второй смены, пришли, был полный зал работников УРТ, депутаты, журналисты. И тут заходит человек и говорит, что директор уехал и на собрание не придет. Он предпочел не выходить к „своим“ работникам! Полное наплевательство на людей!» — отметили собеседники.
Собрание перенесли на среду, 6 ноября. Теперь участники собрания намерены юридически оформить забастовку.
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