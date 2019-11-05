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12:41, 5 ноября 2019 278
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Минприроды нашло превышение вредных веществ в Листвянке

Минприроды нашло превышение вредных веществ в Листвянке

Минприроды нашло превышение вредных веществ в реке Листвянка. Об этом ведомство сообщило в ответ на официальный запрос RZN.info.

В октябре специалисты минприроды отобрали пробы воды из реки в районе деревни Поленское выше и ниже выпуска сточных вод биофармацевтической компании «Форт».

В ведомстве рассказали об ухудшении качества воды в водоеме. В результате исследований в реке выявили превышение ПДК по нефтепродуктам, поверхностно активным веществам (АПАВ), биологической потребности в кислороде. В Листвянке также обнаружили концентрацию жиров — 1,5 мг/л, сброс которых в водоем запрещен.

В отношении биофармацевтической компании прошла внеплановая проверка, специалисты отобрали пробы воды на нефтепродукты, АПАВ, БПК-5 и жиры. Также минприроды запросило у фирмы протоколы результатов анализа сточной воды.

Напомним, ранее рязанец пожаловался на «сильное загрязнение, маслянистые пятна и химический запах» в реке Листвянка.


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