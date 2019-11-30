Рязанский губернатор рассказал о своей счастливой ручке

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Рязанский губернатор Николай Любимов рассказал о своей счастливой ручке. Он дал интервью журналистке телеканала ТКР Евгении Фроловой.
Во время беседы девушка спросила главу региона, есть ли у него счастливые галстук или костюм.
«У меня есть счастливая ручка, — ответил Любимов. Она со мной с 2004 года. Не потому что она лучше других, не потому что она какая-то модная… Наоборот, просто привычка».
Губернатор также поделился подробностями походов по
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