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Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, как рязанцы реагируют на его появление в торговых центрах. Об этом глава региона признался во время интервью, которое провела журналистка телеканала ТКР Евгения Фролова.
Любимов отметил, что в общественных местах к нему в основном подходят, чтобы поздороваться и сделать селфи. С просьбами обращаются реже.
Зрители также узнали, с чего начинается рабочий день губернатора, жаворонок он или сова, есть ли у него обязательные ритуалы, а также о счастливой ручке.
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