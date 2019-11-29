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22:56, 29 ноября 2019 311
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Любимов рассказал, как рязанцы реагируют на его появление в торговых центрах

Любимов рассказал, как рязанцы реагируют на его появление в торговых центрах

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, как рязанцы реагируют на его появление в торговых центрах. Об этом глава региона признался во время интервью, которое провела журналистка телеканала ТКР Евгения Фролова.

Любимов отметил, что в общественных местах к нему в основном подходят, чтобы поздороваться и сделать селфи. С просьбами обращаются реже.

Зрители также узнали, с чего начинается рабочий день губернатора, жаворонок он или сова, есть ли у него обязательные ритуалы, а также о счастливой ручке.


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