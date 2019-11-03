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8:56, 3 ноября 2019 152
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«Ты чудо». Жюри шоу «Танцы» на ТНТ высказались о выступлении рязанки

«Ты чудо». Жюри шоу «Танцы» на ТНТ высказались о выступлении рязанки

21-летняя рязанка Мария Селивестрова выступила в шоу «Танцы» на ТНТ. Эфир с ее участием показали в субботу, 2 ноября.

Сначала участники станцевали парный контемпорари-танец. Селиверстову похвалил наставник Егор Дружинин, который сказал ей «ты в танцах», а после добавил «ты чудо».

«Я не ожидала, что Егор скажет мне спасибо, это очень круто», — поделилась впечатлениями девушка.

После этого рязанка показала жюри танец в стиле «стрип пластика» на каблуках.

Следующий выпуск «Танцев» покажут в воскресенье, 3 ноября. Начало в 18:00.

Напомним, ранее Селиверстова прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ, также станцевав на каблуках.

Выступление рязанки можно посмотреть примерно с 38 минуты


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