«Ты чудо». Жюри шоу «Танцы» на ТНТ высказались о выступлении рязанки

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21-летняя рязанка Мария Селивестрова выступила в шоу «Танцы» на ТНТ. Эфир с ее участием показали в субботу, 2 ноября.
Сначала участники станцевали парный контемпорари-танец. Селиверстову похвалил наставник Егор Дружинин, который сказал ей «ты в танцах», а после добавил «ты чудо».
«Я не ожидала, что Егор скажет мне спасибо, это очень круто», — поделилась впечатлениями девушка.
После этого рязанка показала жюри танец в стиле «стрип пластика» на каблуках.
Следующий выпуск «Танцев» покажут в воскресенье, 3 ноября. Начало в 18:00.
Напомним, ранее
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