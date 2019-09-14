Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео

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21-летняя рязанка Мария Селивестрова поучаствовала в кастинге шоу «Танцы на ТНТ». Эфир с ее участием показали в субботу, 14 сентября.
Девушка приехала на кастинг в Краснодар, где исполнила танец в стиле «стрип пластика» на каблуках.
Не дожидаясь конца выступления, Мигель выкрикнул: «Да, ты в „Танцах“». Теперь рязанке предстоит пройти несколько испытаний, чтобы попасть в команду одного из хореографов проекта — Мигеля, Татьяны Денисовой или Егора Дружинина.
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