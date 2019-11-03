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Рязанцы пожаловались на работу нового мусорного оператора. Соответствующие сообщения появились в соцсетях.
По словам горожан, многие мусорные контейнеры переполнены.
«После жалоб поставили один контейнер на два дома (160 квартир). В результате полная свалка, вывозят раз через раз, но отписки пишут регулярно, что все по санитарным нормам», — написала жительница дома №4 по улице Энгельса.
Она добавила, что около дома убрали мусорку и предложили местным жителям «ходить до ближайшей 250+ метров».
«Вот 3 ноября и работа, как понимаю, нового оператора, за которого с нас берут почти по 100 рублей с человека», — заключила автор сообщения.
Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Рязанской области заработал мусорный оператор «Эко-Пронск». Теперь в квитанции коммунальных платежей появится новая строка — плата за вывоз мусора. По словам генерального директора компании Валерия Матюхина, стоимость вывоза мусора
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.