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21:02, 3 ноября 2019 163
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Рязанцы пожаловались на работу нового мусорного оператора

Рязанцы пожаловались на работу нового мусорного оператора

Рязанцы пожаловались на работу нового мусорного оператора. Соответствующие сообщения появились в соцсетях.

По словам горожан, многие мусорные контейнеры переполнены.

«После жалоб поставили один контейнер на два дома (160 квартир). В результате полная свалка, вывозят раз через раз, но отписки пишут регулярно, что все по санитарным нормам», — написала жительница дома №4 по улице Энгельса.

Она добавила, что около дома убрали мусорку и предложили местным жителям «ходить до ближайшей 250+ метров».

«Вот 3 ноября и работа, как понимаю, нового оператора, за которого с нас берут почти по 100 рублей с человека», — заключила автор сообщения.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Рязанской области заработал мусорный оператор «Эко-Пронск». Теперь в квитанции коммунальных платежей появится новая строка — плата за вывоз мусора. По словам генерального директора компании Валерия Матюхина, стоимость вывоза мусора составит 95 рублей с человека.


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