В Рязанской области определились с единым тарифом на вывоз мусора

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В Рязанской области стал известен единый тариф на вывоз мусора. Об этом
По его словам стоимость вывоза мусора составит 95 рублей.
В пятницу, 27 сентября, тариф утвердила региональная энергетическая комиссия.
Теперь в квитанции коммунальных платежей появится новая строка — плата за вывоз мусора.
Напомним, обслуживать регион будет мусорный оператор «Эко-Пронск». Планируется, что он начнет работу в ноябре.
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