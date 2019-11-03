Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал кулак, показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске, «чудесно сформулированной рекомендацией». Об этом передает
Президента удивила стоимость велодорожки в заповеднике на Куршской косе в Калининграде — 451 миллион рублей.
Директор национального парка «Куршская коса» рассказал, что планирует построить велодорожку протяженностью 41 километр и назвал стоимость, в которую ее оценили. В ответ Путин в шутку показал ему кулак.
Президент пояснил, что многие просьбы начинаются с одних сумм — и заканчиваются другими.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанцы пожаловались на работу нового мусорного оператора
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.