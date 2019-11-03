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21:39, 3 ноября 2019 69
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал кулак, показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске, «чудесно сформулированной рекомендацией». Об этом передает РИА Новости.

Президента удивила стоимость велодорожки в заповеднике на Куршской косе в Калининграде — 451 миллион рублей.

Директор национального парка «Куршская коса» рассказал, что планирует построить велодорожку протяженностью 41 километр и назвал стоимость, в которую ее оценили. В ответ Путин в шутку показал ему кулак.

Президент пояснил, что многие просьбы начинаются с одних сумм — и заканчиваются другими.


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