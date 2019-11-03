На Куликовом поле проводили в армию рязанских призывников

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В субботу, 2 ноября, на Куликовом поле в армию проводили рязанских и тульских призывников. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника «Куликово поле».
Около Богородице-Рождественского храма в круг воинства всех собрал колокольный звон.
Призывники увидели выступления, услышали слова напутствия и поучаствовали в обряде проводов, в основе которого величальные и солдатские песни и традиции рекрутов XIX века. После этого молодые люди испили святую воду из общей братины.
Девушки прикололи призывникам розетку из лент на память, а те повязали георгиевские ленточки на ветвях молодой березки, которую высадят на Куликовом поле.
Реконстукторы военной истории из клуба «Витязь» продемонстрировали на импровизированном плацу, как средневековые воины тренировались владеть оружием, а затем испытали будущих защитников России. Призывники сражались на мягких мечах, пытались сбить шапки с головы противника, старались с одного удара деревянной кувалдой забить гвоздь и поднимали кто больше пудовую гирю.
Также призывники возложили гвоздики к памятнику Дмитрию Донскому и Могиле неизвестного солдата, из Монастырщины отправились в новый музейный комплекс.
Отмечается, что торжественные проводы в армию на Куликовом поле проходят дважды в год — на Красном холме в День России и осенью в рамках празднования Дня народного единства.
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