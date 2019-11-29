За десять месяцев на дорогах Рязани пострадали более 300 пешеходов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За десять месяцев 2019 года в Рязанской области зарегистрировано 315 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 39 человек погибли и 324 получили травм,
Всего на переходах произошло 111 случаев, при которых шесть человек погибли и 113 получили травмы.
В полиции отметили, что более девяти тысяч человек не соблюдали правила.
Госавтоинспекторы призвали водителей быть внимательнее на дорогах возле остановок, а пешеходов — при переходе проезжей части.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ новом микрорайоне за «Барсом на Московском» уменьшат площадь застройки
|
cледующая новость →В Шацком районе пензяк на «семерке» вылетел в кювет и врезался в дерево
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.