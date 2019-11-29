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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Юбилейный тур группы ДДТ начнется с Рязани. Выступление запланировали на 31 марта, сообщается на официальном
После этого гастроли продолжатся в Орле, Курске, Кургане, Челябинске, Магнитогорске. Запланированы три стадионных концерта: в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, где 40 лет назад и появился коллектив.
В столице ДДТ выступят 6 июня на стадионе «Открытие-Арена».
Справка
«ДДТ» (DDT) — советская и российская рок-группа, основанная летом 1980 года в Уфе. Лидер группы, автор большинства песен и единственный бессменный участник — Юрий Шевчук.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.