Сладости к Новому году подарят 25 тысячам детей из малообеспеченных рязанских семей

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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области сладости к Новому году подарят 25 тысячам детей из многодетных малообеспеченных семей. Подарки также вручат инвалидам и детям военных, погибших при исполнении служебных обязанностей,
Килограмм конфет, мармелада и шоколада подарят детям в возрасте от двух до 14 лет включительно. Сладостями наполнят жестяную упаковку-домик, на которой будут иллюстрации зимних гуляний.
«Подчеркивают статус Новогодней столицы России 2020 года сказочные персонажи нашего края (Рязанский Косопуз, Баба Рязанская, Добрыня Никитич и Забава Путятишна)», — отметили в областном управлении соцзащиты.
Для получения подарков родителям (законным представителям) нужно обратиться в районный отдел социальной защиты населения по месту жительства.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.