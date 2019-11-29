Рязанцы собрали на экспертизу воздуха более ста тысяч

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцы собрали на экспертизу воздуха около 107 тысяч рублей. Информацию опубликовали в группе «Дышим чистым», в пятницу, 29 ноября.
По предварительным расчетам, работа специалистов обойдется примерно в 350 тысяч рублей. Сбор объявили в конце сентября.
Поддержать инициативу также предлагают:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Лондонском мосту мужчина напал с ножом на прохожих
|
cледующая новость →В Рязанском агротехнологическом университете представили новые методы строительства и ремонта дорог
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.