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17:04, 29 ноября 2019 392

На рязанском кожевенном заводе обсудили повышение производительности труда

На рязанском кожевенном заводе обсудили повышение производительности труда

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 28 ноября, на рязанском кожевенном заводе обсудили повышение производительности труда по итогам программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». На сегодняшний день по ней обучаются 76 человек из 16 предприятий области.

В состав экспертной группы вошли замглавы федерального министерства экономического развития Петр Засельский, зампред правительства Рязанской области Светлана Горячкина, директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Екатерина Гришина и начальник управления промышленной политики и инновационного развития регионального министерства промышленности и экономического развития Вадим Фролов. После пленарного заседания они вместе с представителями бизнес-сообщества Рязани побывали в производственных цехах АО «Русская кожа» и посмотрели на процесс производства натуральной кожи.

Как отметил Фролов, платформа «Лидеры производительности» — «уникальное место для обмена опытом».

«Лидеры производительности» — это очень действенная системная мера по повышению квалификации руководителей компаний, участников национального проекта по повышению производительности и поддержке занятости. В ходе реализации программы глубоко и досконально прорабатываются проекты, изучаются международные практики. Производительность труда при этом позволяют повысить, прежде всего, изменения в области обучения и мотивации персонала, производственных систем, применение инструментов бережливого производства", — сказал Вадим Фролов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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