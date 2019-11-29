Международный фортепианный конкурс в Рязани покажут в прямом эфире

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Открытие первого Международного фортепианного конкурса в Рязани покажут в прямом эфире, сообщил
Конкурс начнется 30 ноября. Участвовать в нем будут 49 исполнителей из девяти стран: России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США. Оценивать мастерство пианистов будут в двух возрастных категориях: младшей (12-18 лет) и старшей (19-30 лет). Призовой фонд мероприятия составит 3,5 миллиона рублей.
Прямые трансляции планируются на портале «
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