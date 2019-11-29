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19:09, 29 ноября 2019 197
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Международный фортепианный конкурс в Рязани покажут в прямом эфире

Международный фортепианный конкурс в Рязани покажут в прямом эфире

Открытие первого Международного фортепианного конкурса в Рязани покажут в прямом эфире, сообщил сайт регионального правительства в пятницу, 29 ноября.

Конкурс начнется 30 ноября. Участвовать в нем будут 49 исполнителей из девяти стран: России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США. Оценивать мастерство пианистов будут в двух возрастных категориях: младшей (12-18 лет) и старшей (19-30 лет). Призовой фонд мероприятия составит 3,5 миллиона рублей.

Прямые трансляции планируются на портале «Культура.РФ», в группах «Рязанская область» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».


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