За неделю в Рязани подешевели яблоки и капуста

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За неделю, с 19 по 25 ноября, в Рязани на 2,7% подешевела белокочанная капуста. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также снизилась на пшено (на 2,1%) и яблоки (на 1%).
Незначительно подорожали за это время сахар-песок, конфеты в шоколаде, крупа гречневая-ядрица.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.