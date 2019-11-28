За две недели у рязанских браконьеров изъяли более десяти килограммов рыбы

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За две недели у рязанских браконьеров изъяли 10,9 килограммов рыбы. А также 200 метров сетей, четыре запрещенных орудия,
Специалисты провели 18 рейдов и нашли 27 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
Рыбаков проверили в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Рязанском районах. Семнадцать человек привлеки к административной ответственности.
Фото с сайта Росрыболовство
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.