В Приокском третий раз за месяц зафиксировали превышение нормы диоксида азота

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В Прикском обнаружили превышение уровня диоксида азота в 1,2 раза. Об этом сообщил
Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха на улице Октябрьской с 25 по 27 ноября. По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
Ранее аналогичные нарушения нашли 30 октября и 19 ноября.
Справка
Диоксид азота — один из самых распространенных загрязнителей атмосферы, играющий немалую роль в образовании смога и кислотных осадков. Вещество высокотоксично (имеет максимальный класс опасности) и в небольших концентрациях сильно раздражает дыхательные пути, а также вызывает симптомы отравления.
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