На рязанский фестиваль музыки и спорта приедет известный рэпер

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Фото: Ru.wikipedia.org
В рамках проекта «Новогодняя столица» на фестиваль музыки и спорта «Катай, Рязань» приедет известный рэпер ST, сообщили организаторы.
В субботу, 14 декабря, на площади Ленина сноубордисты международного уровня будут соревноваться в дисциплине джиббинг и показывать трюки на рейлах и элементах городской среды
Зрители смогут увидеть танцевальные сеты от DJ Rich и DJ Chell.
Завершится фестиваль выступлением рязанских групп Mexican Airlines и Of titans and men. Хэдлайнером станет рэп-исполнитель — ST.
Начало спортивной части мероприятия — в 14:00, а музыкальной части — в 19:00.
Напомним, на экстремальном зимнем шоу в Рязани выступит
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.