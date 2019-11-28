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13:03, 28 ноября 2019 367
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На рязанский фестиваль музыки и спорта приедет известный рэпер

На рязанский фестиваль музыки и спорта приедет известный рэпер

Фото: Ru.wikipedia.org

В рамках проекта «Новогодняя столица» на фестиваль музыки и спорта «Катай, Рязань» приедет известный рэпер ST, сообщили организаторы.

В субботу, 14 декабря, на площади Ленина сноубордисты международного уровня будут соревноваться в дисциплине джиббинг и показывать трюки на рейлах и элементах городской среды

Зрители смогут увидеть танцевальные сеты от DJ Rich и DJ Chell.

Завершится фестиваль выступлением рязанских групп Mexican Airlines и Of titans and men. Хэдлайнером станет рэп-исполнитель — ST.

Начало спортивной части мероприятия — в 14:00, а музыкальной части — в 19:00.

Напомним, на экстремальном зимнем шоу в Рязани выступит рэпер Мот.


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