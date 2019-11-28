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Для арестованного Сергея Пашкевича держат вакантной должность первого вице-мэра Рязани. Об этом говорится в исследовании по оценке деятельности мэров столиц регионов за октябрь и ноябрь центра информационных коммуникаций «Рейтинг».
Эксперты отмечают, что при Сергее Карабасове Пашкевич якобы «выполнял роль „смотрящего“ за муниципальными финансами, поэтому представители „ростовского клана“ среди чиновников Рязанской области отчаянно бьются за его освобождение и „держат“ для него прежнюю должность».
Также аналитики в числе «кадровых бед» отметили назначение вице-мэра Владимира Бурмистрова из Ростова, который ранее не имел отношения к ЖКХ или муниципальному хозяйству.
«То, что при таких условиях эксперты не зафиксировали пока серьезных проколов у Елены Сорокиной, они однозначно засчитывают как ее немалое достижение», — говорится в сообщении.
В рейтинге из 88 человек Елена Сорокина поднялась на 7 мест и заняла 64 строчку.
«Национальный рейтинг» формируется на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
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