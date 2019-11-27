Сорокина отреагировала на коллективную жалобу работников УРТ

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Мэр Рязани Елена Сорокина получила коллективное обращение сотрудников МУП «Управление Рязанского троллейбуса». Об этом глава горадминистрации написала на странице в Facebook.
Сорокина заявила, что на предприятии существуют проблемы, «игнорировать которые нельзя».
«Ситуация требует безотлагательного решения», — написала мэр.
Она сообщила, что «для преодоления разногласий между сотрудниками и руководством предприятия» создали рабочую группу, которую возглавил начальник управления транспорта Андрей Михно. В нее также войдут представители ответственных структурных подразделений администрации и депутатского корпуса.
«В кратчайшие сроки будут определены возможные пути выхода из этой ситуации и нормализации рабочего климата на предприятии. Мы будем оперативно информировать сотрудников МУП „УРТ“ о проработке этого обращения», — отметила Елена Сорокина.
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