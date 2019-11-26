Работники «УРТ» подали коллективную жалобу мэру Рязани

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Работники МУП «УРТ» подали коллективную жалобу мэру Рязани Елене Сорокиной. Документ опубликовали во «ВКонтакте».
По словам автора поста, жалобу подписали порядка 400 человек.
«Методичное разложение муниципальной инфраструктуры, абсурдная политика встраивания МУПов в заведомо невыгодные конкурентные отношения с коммерческими перевозчиками, экономия за счет персонала — все это выливается в многочисленные нарушения правил техники безопасности и законов ТК РФ, которые бьют по благополучию рядовых работников», — возмущаются сотрудники «Управления рязанского троллейбуса».
На прошедшем в начале месяца
«На запрос о выдаче на руки копии коллективного договора (который, конечно же, не переоформлялся в течение долгого времени) получен отказ. Сам факт этого опять же пополняет бесконечную вереницу уже имеющихся нарушений», — добавили работники МУП «УРТ».
Автор пишет, что очередное общее собрание коллектива назначили на 21 ноября, затем перенесли на 25 ноября.
«Причем, и. о. директора Розвезев сообщил об этом в устной форме за 3,5 часа до начала собрания. Все это было необходимо для того, чтобы втихую принять решения, невыгодные для работников, такие как изменение графика работы с уменьшением оплаты труда. При этом начальство открыто заявляет о том, что старается препятствовать большому скоплению рабочих в одном месте», — написано в посте.
Ранее рязанские водители и кондукторы муниципальных маршрутов рассказали корреспонденту RZN.info о том, в каких
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