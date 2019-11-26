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21:36, 26 ноября 2019 452
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Работники «УРТ» подали коллективную жалобу мэру Рязани 2

Работники «УРТ» подали коллективную жалобу мэру Рязани

Работники МУП «УРТ» подали коллективную жалобу мэру Рязани Елене Сорокиной. Документ опубликовали во «ВКонтакте».

По словам автора поста, жалобу подписали порядка 400 человек.

«Методичное разложение муниципальной инфраструктуры, абсурдная политика встраивания МУПов в заведомо невыгодные конкурентные отношения с коммерческими перевозчиками, экономия за счет персонала — все это выливается в многочисленные нарушения правил техники безопасности и законов ТК РФ, которые бьют по благополучию рядовых работников», — возмущаются сотрудники «Управления рязанского троллейбуса».

На прошедшем в начале месяца собрании в здании троллейбусного депо №3, во время которого заявили об организации комиссии по урегулированию проблем предприятия, в которую бы вошли работники. Автор поста в соцсети отметил, что ее не создали. Он также жалуется, что пункт отдыха рядом с ТЦ «Глобус» до сих пор не открыли. Водителям и кондукторам предлагают приносить еду в ресторан и разогревать там.

«На запрос о выдаче на руки копии коллективного договора (который, конечно же, не переоформлялся в течение долгого времени) получен отказ. Сам факт этого опять же пополняет бесконечную вереницу уже имеющихся нарушений», — добавили работники МУП «УРТ».

Автор пишет, что очередное общее собрание коллектива назначили на 21 ноября, затем перенесли на 25 ноября.

«Причем, и. о. директора Розвезев сообщил об этом в устной форме за 3,5 часа до начала собрания. Все это было необходимо для того, чтобы втихую принять решения, невыгодные для работников, такие как изменение графика работы с уменьшением оплаты труда. При этом начальство открыто заявляет о том, что старается препятствовать большому скоплению рабочих в одном месте», — написано в посте.

Ранее рязанские водители и кондукторы муниципальных маршрутов рассказали корреспонденту RZN.info о том, в каких условиях они работают.


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