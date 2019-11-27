Припарковавшийся на тротуаре рязанский священник объяснил причины произошедшего

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский священник, припарковавшийся на тротуаре, заявил, что у него случился сердечный приступ. Об этом он сообщил порталу «
По словам настоятеля Никольского храма села Киселево Старожиловского района Сергия, у него поднялось давление и закружилась голова, а мест для парковки не было.
«Конечно, в здравом разуме человек не будет так делать. Значит, что-то случилось. Я ж гипертоник. У меня сердечный приступ был», — рассказал священник.
Он добавил, что сейчас чувствует себя еще хуже из-за «травли».
«Я не нуждаюсь ни в какой помощи, я хочу, чтоб меня оставили в покое. Меня ждёт наказание от владыки и все», — заявил Сергий.
По его словам, он остановил машину там, где было возможно, чтобы она никому не мешала.
Также священник рассказал, что у него 20-летний стаж водителя и за эти годы он никогда не попадал в ДТП.
Напомним, Рязанская епархия
Ранее
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Доминикане опрокинулся автобус с российскими туристами
|
cледующая новость →Рязанца осудили за кражу и разбой
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.