Припарковавшийся на тротуаре рязанский священник объяснил причины произошедшего

Рязанский священник, припарковавшийся на тротуаре, заявил, что у него случился сердечный приступ. Об этом он сообщил порталу « Подъем ».

По словам настоятеля Никольского храма села Киселево Старожиловского района Сергия, у него поднялось давление и закружилась голова, а мест для парковки не было.

«Конечно, в здравом разуме человек не будет так делать. Значит, что-то случилось. Я ж гипертоник. У меня сердечный приступ был», — рассказал священник.

Он добавил, что сейчас чувствует себя еще хуже из-за «травли».

«Я не нуждаюсь ни в какой помощи, я хочу, чтоб меня оставили в покое. Меня ждёт наказание от владыки и все», — заявил Сергий.

По его словам, он остановил машину там, где было возможно, чтобы она никому не мешала.

Также священник рассказал, что у него 20-летний стаж водителя и за эти годы он никогда не попадал в ДТП.

Напомним, Рязанская епархия пообещала «принять строгие меры» в отношении священника.

Ранее появилось видео, как на улице Новой священник на джипе припарковался на тротуаре и проехал на «красный».