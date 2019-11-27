Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:42, 27 ноября 2019 293
 0    0

Около Рязанского цирка появились светящиеся снежинки

Около Рязанского цирка появились светящиеся снежинки

Около Рязанского цирка появились светящиеся снежинки. Их повесили на деревьях, стоящих вдоль Лыбедского бульвара.

Напомним, Рязань станет новогодней столицей 2020 года.

На благоустройство Рязани для проекта выделили 63 миллиона рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Машины не ставить, работает эвакуатор. Чего стоит в Рязани вернуть автомобиль со штрафстоянки

Машины не ставить, работает эвакуатор. Чего стоит в Рязани вернуть автомобиль со штрафстоянки 4

Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 6 225
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 3 681
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
17:34, 23 ноября 2019 3 960
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
13:58, 22 ноября 2019 1 094
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 086
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум