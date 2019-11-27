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В среду, 27 ноября, на пожаре в Шилове погиб 58-летний мужчина, об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме поступило в 15:23. Огнем поврежден дом и две хозяйственные постройки.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В тушении участвовали семь пожарных автомобиля, 20 пожарных.
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