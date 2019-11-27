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На Лыбедском бульваре появится каток, передает
По словам рабочих, каток сооружают по технологии хоккейной арены. Заработает он с помощью холодильной машины.
Сейчас рабочие укладвают выравнивающий слой. Подрядчик обещает завершить работы к 5 декабря.
Также отмечается, что каток устойчив к перепадам температур, лед выдерживает температуру до +10 градусов.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.