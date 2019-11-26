За две недели на наркотики протестировали около шести тысяч рязанских школьников

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Фото: Pixabay.com
За две недели на наркотики протестировали учеников порядка 40 школ. Это примерно шесть тысяч человек, заявил губернатор Николай Любимов на заседании антинаркотической комиссии во вторник, 26 ноября,
Как отметил глава области, ранее осмотры носили выборочный характер.
«Это были дети так называемой „группы риска“. То есть далеко не все проходили обследование на потребление наркотиков и психотропных веществ. Теперь мы имеем возможность провести такую работу с каждым ребенком», — подчеркнул Любимов.
Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.