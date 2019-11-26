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16:49, 26 ноября 2019 325
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За две недели на наркотики протестировали около шести тысяч рязанских школьников

За две недели на наркотики протестировали около шести тысяч рязанских школьников

Фото: Pixabay.com

За две недели на наркотики протестировали учеников порядка 40 школ. Это примерно шесть тысяч человек, заявил губернатор Николай Любимов на заседании антинаркотической комиссии во вторник, 26 ноября, сообщил сайт регионального правительства.

Как отметил глава области, ранее осмотры носили выборочный характер.

«Это были дети так называемой „группы риска“. То есть далеко не все проходили обследование на потребление наркотиков и психотропных веществ. Теперь мы имеем возможность провести такую работу с каждым ребенком», — подчеркнул Любимов.

Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране стали проверять на наркотики. В 2020 году на это уйдет полтора миллиона рублей.


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