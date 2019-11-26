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Во вторник, 26 ноября, умер рязанский художник Сергей Ковригин. Об этом
Ковригину было 69 лет. Он родился в Рязани в семье инженера.
Учился в художественном училище на педагогическом отделении. После армии работал художником в Театре юного зрителя. В 1973 году поступил в Московский государственный художественный институт имени Сурикова на факультет станковой графики, где учился у Евгения Кибрика, Николая Пономарева, Бориса Успенского.
С 1978 по 1981 год Ковригин регулярно ездил в Салехард Тюменской области, впечатления от этого стали основой многих его произведений.
Работы Сергея Ковригина хранятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом. Его произведения выставляли, в том числе, в итальянском Триесте и немецком Мюнстере.
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