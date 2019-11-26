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19:14, 26 ноября 2019 327
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Умер рязанский художник Сергей Ковригин

Умер рязанский художник Сергей Ковригин

Во вторник, 26 ноября, умер рязанский художник Сергей Ковригин. Об этом сообщил сайт регионального минкультуры.

Ковригину было 69 лет. Он родился в Рязани в семье инженера.

Учился в художественном училище на педагогическом отделении. После армии работал художником в Театре юного зрителя. В 1973 году поступил в Московский государственный художественный институт имени Сурикова на факультет станковой графики, где учился у Евгения Кибрика, Николая Пономарева, Бориса Успенского.

С 1978 по 1981 год Ковригин регулярно ездил в Салехард Тюменской области, впечатления от этого стали основой многих его произведений.

Работы Сергея Ковригина хранятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом. Его произведения выставляли, в том числе, в итальянском Триесте и немецком Мюнстере.


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