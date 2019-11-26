Следователи разыскивают пропавшего брата рязанки

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Следователи разыскивают 59-летнего Равиля Магдановича Магданова, проживающего в Ульяновске. Об этом сообщил
Известно, что 27 сентября мужчина вышел из дома своей сестры в Скопине, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: волосы седые с залысиной, худощавого телосложения, носит усы.
Особые приметы: шрам на груди от операции около 20 сантиметров, татуировка на правом плече с изображением девушки.
Был одет: темная куртка, черные брюки классические, черный пуловер, кепка темная из искусственного меха, черные туфли.
Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (49156) 2-14-02,
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.