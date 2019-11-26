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11:38, 26 ноября 2019 460
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Скопинцы из военного городка пригрозили перекрыть трассу «М-6». Их выселяют без предоставления жилья 1

Скопинцы из военного городка пригрозили перекрыть трассу «М-6». Их выселяют без предоставления жилья

Жители военного городка в поселке Желтухинский Скопинского района пригрозили перекрыть федеральную трассу «М-6». Их выселяют без предоставления жилья.

В 2011 году войсковую часть исключили из списка закрытых военных городков, и дома должны были передать в муниципальную собственность. Этого не сделали.

«Скопинские власти заявили, что им не нужны жители, а нужен пустой город и 50 миллионов рублей, — пояснил один из мужчин. — Жители военного городка пачками получают уведомления о выселении, а затем повестки в суд».

По словам жителей военного городка, уже 11 семей получили решение суда о выселении на улицу. В суде находятся 175 исков от Минобороны.

Скопинцы записали видеообращение к президенту в нескольких метрах от трассы «М-6». Люди пообещали устраивать митинги на дороге, утверждая, что «никто, ни сотрудники Росгвардии, ни сотрудники исполнительных органов власти» не смогут их остановить.

«Мы вынуждены, мы загнаны, как крысы в угол. На нас не реагирует ни одна ветвь власти, одни отписки», — возмущены скопинцы.

Ранее они обращались к губернатору Рязанской области.


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