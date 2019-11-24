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12:58, 24 ноября 2019 275
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Шоу «Рогов в городе» с преображением рязанки вышло в эфир

Шоу «Рогов в городе» с преображением рязанки вышло в эфир

Шоу «Рогов в городе» с преображением рязанки Екатерины Чудининой вышло в эфир. Передачу показали утром в воскресенье, 24 ноября.

Жительница Заокского встретила ведущего в народном костюме. Она провела Александра Рогова по селу и вместе с ним покаталась на тракторе.

Рязанка показала ведущему свою одежду. Тот одобрил ее комбинезон с крупными цветами и предложил поэкспериментировать с ним. Девушка также показала шубу и повседневную одежду.

Стилист и бьюти-мастера подобрали Чудининой новый образ. Его оценили односельчане девушки.

За гардероб организаторы шоу отдали более 60 тысяч рублей.

Напомним, съемки нового выпуска прошли в Рязани 30-31 октября. Ведущий Александр Рогов прогулялся по городу и дал журналистам интервью.


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