Шоу «Рогов в городе» с преображением рязанки вышло в эфир

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Шоу «Рогов в городе» с преображением рязанки Екатерины Чудининой вышло в эфир. Передачу показали утром в воскресенье, 24 ноября.
Жительница Заокского встретила ведущего в народном костюме. Она провела Александра Рогова по селу и вместе с ним покаталась на тракторе.
Рязанка показала ведущему свою одежду. Тот одобрил ее комбинезон с крупными цветами и предложил поэкспериментировать с ним. Девушка также показала шубу и повседневную одежду.
Стилист и бьюти-мастера подобрали Чудининой новый образ. Его оценили односельчане девушки.
За гардероб организаторы шоу отдали более 60 тысяч рублей.
Напомним, съемки нового выпуска
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