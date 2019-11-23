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12:38, 23 ноября 2019 314
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Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение, пишет ТАСС.

Бывший директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.

«Меня уже назначили замгенерального директора в Центре Сербского. Я не ухожу. Это повышение», — отметила врач.

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Клименко уволили по распоряжению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, так как именно она положительно оценила новый порядок медосмотра для водителей.


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