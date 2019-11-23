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Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение, пишет
Бывший директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
«Меня уже назначили замгенерального директора в Центре Сербского. Я не ухожу. Это повышение», — отметила врач.
Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Клименко
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