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11:48, 22 ноября 2019 70
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Уволилась директор центра наркологии, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Уволилась директор центра наркологии, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

В пятницу, 22 ноября, директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко уволилась. Она написала заявление по собственному желанию, передает «Интерфакс».

Женщина заявила, что не хочет комментировать причины своего ухода.

При этом ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Клименко уволили по распоряжению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, так как именно она положительно оценила новый порядок медосмотра для водителей.

Фото с сайта Национального научного центра наркологии


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