Уволилась директор центра наркологии, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 22 ноября, директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко уволилась. Она написала заявление по собственному желанию, передает «
Женщина заявила, что не хочет комментировать причины своего ухода.
При этом ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Клименко уволили по распоряжению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, так как именно она положительно оценила
Фото с сайта Национального научного центра наркологии
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанца осудят за убийство 80-летней бабушки
|
cледующая новость →В Воронеже выпустят книгу памяти о подвигах женщин в Великой Отечественной войне
Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.