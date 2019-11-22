В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов

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В ночь на субботу, 23 ноября, в Рязанской области похолодает до -15 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -15, -10 градусов; днем -7, -2 градуса.
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