Туристам предложили арендовать аудиогиды по Рязанскому кремлю

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Туристам, путешествующим в одиночестве, предложили арендовать аудиогиды по территории и экспозициям Рязанского кремля. Информацию об этом в пятницу, 22 ноября, опубликовали в группе «
«Если вы приедете в Рязань на новогодние праздники один, вам точно скучно не будет! Вы сможете арендовать аудиогиды в кассе музея-заповедника», — говорится в сообщении.
Отмечается. Что за аудиогид необходимо будет оставить залог.
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