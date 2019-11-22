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12:29, 22 ноября 2019 690
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Правоохранители прокомментировали инцидент с рязанским школьником, ударившим сверстника ножом в лицо 1

Правоохранители прокомментировали инцидент с рязанским школьником, ударившим сверстника ножом в лицо

Рязанская прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении школьника, ударившего сверстника ножом в лицо. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, в апреле 2019 года полиция приняла заявление от матери пострадавшего подростка, провела проверку и не нашла состава преступления в действиях его одноклассника.

Подросток признался, что нечаянно ударил сверстника ножом «картой».

После публикации в СМИ прокуратура октябрьского района отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела и направила заявление на повторное рассмотрение.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что сотрудники полиции проводят повторную проверку. В связи с этим будет назначена дополнительная медицинская экспертиза.

Фото Life.ru


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