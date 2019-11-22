Правоохранители прокомментировали инцидент с рязанским школьником, ударившим сверстника ножом в лицо

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Рязанская прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении школьника,
По данным ведомства, в апреле 2019 года полиция приняла заявление от матери пострадавшего подростка, провела проверку и не нашла состава преступления в действиях его одноклассника.
Подросток признался, что нечаянно ударил сверстника ножом «картой».
После публикации в СМИ прокуратура октябрьского района отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела и направила заявление на повторное рассмотрение.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что сотрудники полиции проводят повторную проверку. В связи с этим будет назначена дополнительная медицинская экспертиза.
Фото Life.ru
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