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В пятницу, 22 ноября, на ночном пожаре в Рязани погиб хозяин квартиры, об этом RZN. info сообщили в пресс-службе региональнго ГУ МЧС.
На пожаре погиб мужчина 1953 года рождения, пожарные спасли молодого человека 1989 года рождения. Его госпитализировали с диагнозом отравление.
Кроме того, из соседних квартир эвакуировали 20 человек.
Напомним, в Рязани
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