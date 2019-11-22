Ночью в Рязани сгорела жилая квартира, есть пострадавшие

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Ночью, 22 ноября, в Рязани сгорела жилая квартира. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:30. Огонь уничтожил трехкомнатную квартиру в кирпичном доме, при этом пострадали люди. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
В тушении участвовали четыре пожарных автомобиля, 13 пожарных.
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