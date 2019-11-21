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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани изъяли шесть килограммов поддельной красной икры. Об этом сообщила
Икру продавали на торговой площадке на улице Новоселов. У продавца не было документов о качестве и безопасности продукции.
Полиция предположила, что продукция поддельная из-за низкой цены, несоответствия в маркировке и других признаков.
Оперативники зафиксировали нарушение совместно с представителями управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовкой областям.
Всего изъяли 43 банки весом более шести килограммов. Теперь продукцию уничтожат.
Рейды продолжаются.
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